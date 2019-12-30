Портфель привлечения ВТБ в Орловской области превысил 9 млрд рублей

ВТБ в Орловской области по итогам девяти месяцев 2019 года увеличил ресурсный портфель почти на четверть, до 9,8 млрд рублей. Кредитный портфель за отчетный период вырос на 15% и составил 8,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Орловской области с начала года увеличился на 15% и к 1 октября составил 7,2 млрд рублей. Всего банк выдал населению заемных средств на сумму 2,6 млрд рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на кредиты наличными – 3,4 млрд рублей (+21% с начала года), объем выдач которых за девять месяцев превысил 1,5 млрд рублей. Жилищных кредитов оформили в банке на сумму 890 млн рублей, ипотечный портфель увеличился на 12%, до 3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 22% и на 1 октября достиг 8,3 млрд рублей.

Положительную динамику в регионе обеспечил корпоративный блок, представленный средним и малым бизнесом. За три квартала 2019 года портфель кредитов предприятий этого сегмента вырос на 13%, до 1,2 млрд рублей. Наиболее значительно в отраслевой структуре кредитного портфеля в этом сегменте представлены компании торговли (40%), жилищного и коммерческого строительства (16%), лесной и деревообрабатывающей промышленности (12%). Корпоративный ресурсный портфель вырос более чем на треть и достиг 1,5 млрд рублей.