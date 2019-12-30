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Портфель привлечения ВТБ в Орловской области превысил 9 млрд рублей

ВТБ в Орловской области по итогам девяти месяцев 2019 года увеличил ресурсный портфель почти на четверть, до 9,8 млрд рублей. Кредитный портфель за отчетный период вырос на 15% и составил 8,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Орловской области с начала года увеличился на 15% и к 1 октября составил 7,2 млрд рублей. Всего банк выдал населению заемных средств на сумму 2,6 млрд рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на кредиты наличными – 3,4 млрд рублей (+21% с начала года), объем выдач которых за девять месяцев превысил 1,5 млрд рублей. Жилищных кредитов оформили в банке на сумму 890 млн рублей, ипотечный портфель увеличился на 12%, до 3 млрд рублей. 
 
Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 22% и на 1 октября достиг 8,3 млрд рублей. 
 
Положительную динамику в регионе обеспечил корпоративный блок, представленный средним и малым бизнесом. За три квартала 2019 года портфель кредитов предприятий этого сегмента вырос на 13%, до 1,2 млрд рублей. Наиболее значительно в отраслевой структуре кредитного портфеля в этом сегменте представлены компании торговли (40%), жилищного и коммерческого строительства (16%), лесной и деревообрабатывающей промышленности (12%). Корпоративный ресурсный портфель вырос более чем на треть и достиг 1,5 млрд рублей.
 
Управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин отметил: «Орловское подразделение банка по итогам работы за девять месяцев этого года показало заметную динамику как в кредитовании, так и в привлечении физических и юридических лиц. ВТБ продолжает успешную реализацию стратегии группы, направленной на цифровую трансформацию сервисов и повышение уровня клиентоцентричности бизнес-модели. Мы активно развиваем как дистанционные каналы обслуживания, так и эффективную сеть отделений, используя лучший омниканальный опыт на банковском рынке».



Орловское Информбюро
30 декабря 2019 года
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