На одной из орловских улиц сгорел автомобиль

Предполагаемая причина пожара – разгерметизация топливной системы.

В 02:10 30 декабря на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Родзевича-Белевича в городе Орле. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них двенадцать выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.