В Покровском районе в огне погибла пожилая женщина

Причина пожара - нарушение правил использование печи.

30 декабря ночью на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Красный Покровского района. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, кровля также сгорела полностью и обрушилась. Позже там же было обнаружено тело женщины 1928 года рождения.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них двенадцать выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области