В Покровском районе в огне погибла пожилая женщина

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В Покровском районе в огне погибла пожилая женщинаПричина пожара - нарушение правил использование печи.
30 декабря ночью на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Красный Покровского района. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, кровля также сгорела полностью и обрушилась. Позже там же было обнаружено тело женщины 1928 года рождения.
За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них двенадцать выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.
Фото ГУ МЧС по Орловской области
Орловское Информбюро
30 декабря 2019 года