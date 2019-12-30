В Орловской области нарушают правила использования печного отопления

В выходные произошло сразу несколько пожаров.

29 января в 07:50 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Кондырево Орловского района. В результате пожара двухэтажный жилой дом выгорел изнутри на площади 30 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



В 17:53 того же дня на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Каменево Ливенского района. В результате пожара хозпостройка выгорела на площади 30 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля. От огня спасена рядом стоящая хозяйственная постройка. Предполагаемая причина пожара – неисправность печного отопления. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них двенадцать выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.