Андрей Клычков пообещал усилить поддержку малого и среднего бизнеса Об этом губернатор Орловской области заявил на пресс-конференции по итогам года, которую он провёл 30 декабря.





В числе основных целей: обеспечить объем гарантированных государством кредитов бизнесу в сумме не менее чем полмиллиарда рублей и самостоятельно прокредитовать бизнес по льготным процентным ставкам на такую же сумму. Всего планируется предоставить более 2500 различных услуг в центре «Мой бизнес». На эти цели бюджету Орловской области предусмотрена федеральная субсидия в размере более 100 млн рублей. «Мы будем оказывать помощь предпринимателям в продвижении собственной продукции через центры поддержки предпринимательства и кластерного развития. Также продолжится оказание финансовой поддержки бизнесу в моногороде Мценск», - отметил Андрей Клычков.





Орловское Информбюро

30 декабря 2019 года



