В Орловской области тариф на вывоз мусора будет снижен на 7%

Уменьшение тарифа достигнуто за счет снижения НДС на ряд расходов.

Приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Региональному оператору по обращению с отходами ООО «УК Зеленая Роща» утвержден единый предельный тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 2020 год.

В первом полугодии тариф составит 436,35 руб./куб. м. и 442,09 руб./куб. м. во втором полугодии 2020 года.

В текущем году действует тариф 469,42 руб./куб. м..

Таким образом, тариф в 2020 году будет меньше действующего на 7%. Ранее установленные нормативы накопления ТКО для населения Орловской области остались неизменными.