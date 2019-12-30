По итогам уходящего года орловский лицей №40 признан лучшим Конкурс «Школа года Орловской области» проводился Департаментом образования Орловской области.





В номинации «Городская школа» победителем стал лицей №40 города Орла. Школа №51 города Орла на вторм месте. На третьем – средняя общеобразовательная школа №5 города Ливны. Победителем в номинации «Сельская школа» стала Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Орловского района. Второе место у Колпнянского лицея, Верховская средняя общеобразовательная школа №1 на третьем. Коллективы школ-победителей будут награждены Почетными грамотами губернатора.





Орловское Информбюро

30 декабря 2019 года



