По итогам уходящего года орловский лицей №40 признан лучшим

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По итогам уходящего года орловский лицей №40 признан лучшимКонкурс «Школа года Орловской области» проводился Департаментом образования Орловской области.
В номинации «Городская школа» победителем стал лицей №40 города Орла. Школа №51 города Орла на вторм месте. На третьем – средняя общеобразовательная школа №5 города Ливны.
Победителем в номинации «Сельская школа» стала Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Орловского района. Второе место у Колпнянского лицея, Верховская средняя общеобразовательная школа №1 на третьем.
Коллективы школ-победителей будут награждены Почетными грамотами губернатора.
Орловское Информбюро
30 декабря 2019 года