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Сегодня в Северном районе случился пожар

В доме 113 "А" по Московскому шоссе загорелась квартира на первом этаже, под угрозой оказалось жилье соседей сверху. Чтобы выбраться на улицу, жильцам понадобилась помощь огнеборцев.


По словам соседей погорельца, пожар в квартире у мужчины был скорее закономерным, чем неожиданным. Тем более, что это возгорание уже не первое. Но масштабов захламленности квартиры даже ближайшие соседи жильца-старьевщика представить не могли.

Из-за высокой пожарной нагрузки квартиры огонь оказался настолько сильным, что закопчены оказались окна трех верхних квартир. Огонь уже переходил на второй этаж. Распространению пожара успели воспрепятствовать подоспевшие огнеборцы. Они эвакуировали жителей всех близлежайших квартир. Их оказалось порядка 20 человек. Сам погорелец при пожаре уцелел, хотя в момент возгорания и находился в своем захламленном жилье.

Причины пожара еще предстоит выяснить дознавателям МЧС, но жильцы винят в случившемся хозяина квартиры и намерены хлопотать о его выселении.


Иван Суверин
30 декабря 2019 года
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