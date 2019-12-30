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Кооперация научного сообщества с бизнесом даёт уникальные плоды

Это доказал Орловский государственный университет. Опорный вуз запустил в работу новый инжиниринговый центр технологий цифровой среды. Конкретно магистры вуза будут изготавливать здесь оборудование систем «Умный дом».


На создание инжинирингового центра Орловского государственного университета ушло два года. Фактически, он стал новой моделью взаимодействия науки и бизнеса, ведь в 21 веке первого, без развития второго - невозможен.
 
Лариса Борисоглебская, и.о. проректора по научной и проектно-инновационной деятельности ОГУ имени И.С. Тургенева: «Инжиниринговый центр - это комплексная площадка, которая открывает перспективы для взаимодействия с бизнесом, по выполнению НИОКР, для образовательной среды, прохождения практики наших студентов в центре инжиниринговом и развития направлений радиоэлектроники для региона»
 
В России сейчас работает 70 подобных центров. Но орловский уникален. Тем, что рассчитан на прохождение студентами практики. Более того, здесь уже работают магистры университета, которые получают достойную зарплату, и выпускают конкурентоспособную продукцию для систем «умный дом».
 
В планах Орловского государственного университета создание ещё одного инжинирингового центра - по продуктам питания.



Антон Киселёв
30 декабря 2019 года
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