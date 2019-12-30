Сегодня состоялась большая итоговая пресс-конференция губернатора Орловской области Какие ответы получили журналисты? И кто задал самый лучший вопрос?





Большая пресс-конференция - это повод вспомнить главные события года. Ну а перед началом - ожидания тех, кто создает информационную политику региона. И, конечно, вопросы, которые волнуют. Михаил Коньшин, редактор газеты «Наша жизнь» (Орловский район): «Настроение не самое плохое. Можно даже сказать - хорошее. Потому что область потихонечку идет на улучшение результатов, показателей в том же сельском хозяйстве, промышленности». Диана Кузнецова, редактор газеты «Мценский край» (Мценский район): «Не так много инвесторов изъявили желание зайти на нашу территорию, очень хотим знать мнение губернатора Андрея Евгеньевича, почему?» Светлана Глотова, редактор газеты «Болховские куранты» (Болховский район): «Очень надеемся, что в следующем году победим в проекте малые города. Думаю, что нам активности не хватает. И активности жителей, и активности власти». На эти вопросы ответит глава региона уже в процессе диалога. А пока камеры готовы, журналисты тоже. Их в зале - полсотни. Первое слово - за представителем федерального агентства. И вполне логично, что вопрос о реализации нацпроектов Под этим знаком жила область в 2019 году. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Больший объем задач выполнен. Планы на 2020, 2021 и 2022 годы сформулированы и в рамках инвестиционного послания, федеральных и региональных проектов. Сегодня видим и понимаем каким образом будем исполнять, но при этом видим, какие сложности на пути реализации имеются». Вектор поднимаемых тем не изменился. Журналистов, а значит, и их читателей, слушателей и зрителей волнуют дороги, проблемы в сфере ЖКХ. Почему в прошлом году в СМИ говорили о трех сотнях домов, в которые должен прийти капремонт? А на декабрь 2019-го отремонтирована только 10-я часть. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сказать, что я доволен работой фонда капремонта - будет лукавством, если я так скажу. поэтому на следующий год мы будем корректировать помимо текущих планов - дополнительные планы. Плюс мы будем уходить от депозитного хранения денежных средств и переноса их на активизацию работ». В топ вопросов и еще один - мусорная реформа. Глава региона заверил: в 2020 году тариф на вывоз ТКО снизится на 7%. Впервые в этом году в режиме реального времени трансляция велась в соцсети. На этой пресс-конференции не ставят рекордов по количеству вопросов и журналистов, присутствующих в зале, или же по числу сенсационных заявлений. Но некоторые пришли с плакатами. И не остались без внимания. Ирина Крахмалёва, главный редактор ИА «Инфо-Сити»: «Деньги есть - мостов нет. Третий год подряд мы наблюдаем провал инвестиционных процессов с мостами. Может быть пора уже что-то менять». ﻿ Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я абсолютно убежден, что механизмы контроля существуют, чтобы обеспечить полноценную работу. И администрации Орла тоже не стоит уходить в сторону, будучи заказчиком, от контроля за этой работой». Прозвучал вопрос и о кадровой политике. Глава региона пояснил: сегодня в правительстве области - приезжих - только три человека. Но главное - не корни, а профессионализм. Кстати, Андрей Клычков и сам уже считает себя на Орловщине своим. И отвечая на вопрос журналиста из Хомутово, о семейных традициях, губернатор поделился: в свободное время любит гулять по городу, и Новый год - конечно же, семейный праздник. Лучшим вопросом тоже стал – «семейный». От директора ГТРК «Орёл». Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Скажите, Андрей Евгеньевич, не планируете ли вы в этом году, точнее ваша семья, стать многодетной? Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Знаете, при всей моей демократичности, я должен посоветоваться. Думаю, под Новый год мы этот вопрос и обсудим». Обсудили и тему взаимоотношений Орла с Москвой. Андрей Клычков пояснил: красота Новогоднего города - результат нашей (в смысле орловской) настойчивости. Настойчивость для журналистов - одно из главных качеств. И губернатор всегда открыт к диалогу, как со СМИ, так и с жителями.





Надежда Невматулина

30 декабря 2019 года



