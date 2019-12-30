понедельник 30.12.2019 21:12:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Итоги уходящего года сегодня были подведены в областном правительстве

Глава региона оценил реализацию национальных проектов - удовлетворительно. Успели не всё, что планировали.


Орловщина не успела освоить в этом году 10% средств, выделенных региону в рамках национальных проектов. Поэтому в следующем году, придется не только достигать новых задач, но и закрывать сегодняшние показатели.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По итогам нацпроектов, мы на 90% вышли по освоению. У нас небольшой переход на следующий год. Это по контрактам, которые предусматривают двухлетнее исполнение. Это и в строительство, и в социальной сфере» 
 
Последнее касается занятости. В этом году в регионе было создано почти 1500 новых рабочих мест. Официальных безработных сегодня среди орловцев чуть меньше трех тысяч. Самые плохие результаты регион показал в части трудоустройства инвалидов. Для них удалось найти все сто рабочих мест. Сложности в основном связаны с транспортировкой инвалидов к месту работы. Отмечается, что в службе занятости будут вводиться сопровождающие специалисты. 
 
А вот образцовым примером взаимодействия уже не раз становились полицейские и спасатели области. Ежедневно в новогодние каникулы дежурить на улицах областного центра и других населенных пунктов региона будут больше сотни патрульных нарядов, дорожной полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. 
 
Дополнительно будут привлекаться 1250 сотрудников областного МВД. К реагированию на ЧП готовы больше 2 500 тысяч сотрудников и 790 единиц техники МЧС.



Антон Киселёв
30 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.