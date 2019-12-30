Итоги уходящего года сегодня были подведены в областном правительстве Глава региона оценил реализацию национальных проектов - удовлетворительно. Успели не всё, что планировали.





Орловщина не успела освоить в этом году 10% средств, выделенных региону в рамках национальных проектов. Поэтому в следующем году, придется не только достигать новых задач, но и закрывать сегодняшние показатели. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По итогам нацпроектов, мы на 90% вышли по освоению. У нас небольшой переход на следующий год. Это по контрактам, которые предусматривают двухлетнее исполнение. Это и в строительство, и в социальной сфере» Последнее касается занятости. В этом году в регионе было создано почти 1500 новых рабочих мест. Официальных безработных сегодня среди орловцев чуть меньше трех тысяч. Самые плохие результаты регион показал в части трудоустройства инвалидов. Для них удалось найти все сто рабочих мест. Сложности в основном связаны с транспортировкой инвалидов к месту работы. Отмечается, что в службе занятости будут вводиться сопровождающие специалисты. А вот образцовым примером взаимодействия уже не раз становились полицейские и спасатели области. Ежедневно в новогодние каникулы дежурить на улицах областного центра и других населенных пунктов региона будут больше сотни патрульных нарядов, дорожной полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Дополнительно будут привлекаться 1250 сотрудников областного МВД. К реагированию на ЧП готовы больше 2 500 тысяч сотрудников и 790 единиц техники МЧС.





Антон Киселёв

30 декабря 2019 года



