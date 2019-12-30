Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Откровенно - о сокровенном. Сегодня губернатор Орловской области отвечал на вопросы журналистов. Темы разные - от личных, до социально-наболевших.

- Без пострадавших. Сегодня тушили пожар в одной из квартир на Московском шоссе.

- Сегодня сироты получили ключи от новых квартир.

- Мечты детей, которые они оставили на «Елке желаний» сегодня исполнились.



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Вести-Орёл

30 декабря 2019 года



