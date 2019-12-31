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Будущее наступит 01.01.2020

1 января в российский прокат выходит фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение».


«Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова – Юлия Лебедева – вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем.

Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхспособности волнуют не только землян… Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом – найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, – смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной мощи и инопланетных технологий?»

Фёдор Бондарчук, режиссёр-постановщик: «Вторжение» – это не продолжение «Притяжения», это фильм с теми же героями, в том же городе, в той же стране, но теперь все это существует в новой истории».
 
В главных ролях: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юра Борисов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш.



Орловское Информбюро
31 декабря 2019 года
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