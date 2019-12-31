Накануне Нового года 29 орловских сирот получили ключи от собственных квартир

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Накануне Нового года 29 орловских сирот получили ключи от собственных квартирВ 2019 году на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было выделено свыше 256 миллионов рублей.
Церемония вручения ключей от квартир детям – сирот и детям, оставшимся без попечения родителей состоялась в администрации Орловской области 30 декабря.
Ключи новоселам вручили губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Орловское Информбюро
31 декабря 2019 года