Накануне Нового года 29 орловских сирот получили ключи от собственных квартир

В 2019 году на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было выделено свыше 256 миллионов рублей.

Церемония вручения ключей от квартир детям – сирот и детям, оставшимся без попечения родителей состоялась в администрации Орловской области 30 декабря.

Ключи новоселам вручили губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

