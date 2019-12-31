На Орловщине ожидается ухудшение погодных условий Мокрый снег и сильный ветер.





По данным Орловского Гидрометцентра в ближайшие сутки в Орловской области возможно выпадение мокрого снега, местами гололедица, усиление ветра до 19 м/с. Температура воздуха в дневные и ночные часы от -3°С до +2°С.





Орловское Информбюро

31 декабря 2019 года



