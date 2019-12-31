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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравляет жителей Орловщины с Новым годом


Уважаемые орловцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
 
Оценивая итоги уходящего года, прежде всего, хочу от всей души поблагодарить тружеников области за большую ответственную работу, вклад каждого в поступательное развитие родной Орловщины.
 
Общими усилиями мы смогли обеспечить в 2019 году достойные результаты, которыми можно и нужно гордиться! Более чем на треть увеличена доходная часть областного бюджета. Устойчивыми темпами растёт промышленное и аграрное производство. Малый и средний бизнес. Хлеборобы области вновь получили рекордный урожай – 3 миллиона 800 тысяч тонн. Многое сделано для улучшения делового климата и привлечения инвестиций, по итогам года их объём превысит отметку в 50 миллиардов рублей.
 
Одним из ключевых достижений стало решение вопроса о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл» и территории опережающего развития «Мценск». Для нас – это новые инвестиции, предприятия и рабочие места, рост бюджетных поступлений.
 
Огромные перспективы для нашего региона открыли президентские Национальные проекты, в реализацию которых Орловская область активно включилась. В этом году их финансирование составило почти 4,5 миллиарда рублей. Это новые возможности для развития образования, здравоохранения, социальной сферы в целом. Для продолжения масштабной работы по дорожному и жилищному строительству, благоустройству общественных пространств, созданию комфортной среды и повышению качества жизни людей.
 
Важнейшим событием наступающего года станет празднование 75-летия Великой Победы. Традиции патриотизма и беззаветного служения Отечеству, преклонение перед подвигом поколения победителей, ответственность за будущее страны – всё это объединяет нас в стремлении обеспечить движение вперёд. Сделать всё, чтобы позитивные изменения почувствовал на себе каждый житель Орловской области.
 
Уважаемые друзья!
 
Ещё раз искренне благодарю трудовые коллективы, федеральные структуры, депутатский корпус и органы муниципальной власти, предпринимательское сообщество, ветеранов и молодёжь, общественные организации – за ответственную и добросовестную работу.
 
Мы видим большие перспективы следующего года и твёрдо уверены, что работая вместе, сумеем решить все поставленные задачи.
 
Пусть эти светлые праздники подарят вам счастье и радость, незабываемое общение с близкими, а наступающий год станет временем плодотворной работы и реализации намеченных планов, принесёт успех каждому жителю области и всей Орловщине.
 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энергии и оптимизма, яркого праздничного настроения! С Новым годом!
 
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков



Орловское Информбюро
31 декабря 2019 года
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