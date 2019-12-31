Новогоднее поздравление Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с самыми любимыми и по-настоящему семейными праздниками — Новым годом и Рождеством!

Эти особые зимние дни наполнены ожиданием чуда и добра. Мы вместе собираемся с самыми близкими и дорогими нам людьми у домашнего очага, подводим итоги, строим планы на будущее, мечтаем. Не сомневаюсь, в каждой семье найдутся добрые слова вслед уходящему году.

Я искренне верю, что 2020 год принесёт в каждый дом только добрые вести, взаимопонимание и радость дружеского общения. И пусть в Новом году сбудутся ваши заветные желания!

Л.С. Музалевский,

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.