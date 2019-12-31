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Дорогие орловцы! Поздравляем вас с наступающими Новым годом!

Поздравление мэра Орла Василия Новикова и главы администрации Орла Александра Муромского.


Дорогие орловцы! Поздравляем вас с наступающими Новым годом! 
 
Совсем скоро наступит самая волшебная ночь в году, ночь, когда под бой курантов и звон бокалов мы поздравим своих близких и друзей, загадаем самые заветные желания! 
 
Мы провожаем еще один год, который принес каждому из нас что-то свое: победы, удачи, успехи. Верим, что год наступающий — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – последовательно продолжит созидательную эстафету в память о наших героях-ветеранах. 
 
Сегодня мы говорим слова благодарности вам, уважаемые орловцы, за понимание, доверие и гражданскую активную позицию в жизни нашего города. Ведь только общими усилиями мы сможем выполнить все, поставленные перед нами задачи. Вместе с представителями старшего поколения молодежь сумеет приумножить достижения и славу нашей Орловщины! 
 
Новый год – замечательный семейный праздник. Пусть 2020 год станет для всех нас годом успешных начинаний! Пусть в каждой орловской семье сбываются надежды и мечты, согревает тепло домашнего очага! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия! Новых ярких побед и свершений! 
  
С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем! 
 
Мэр Орла Василий Новиков
Глава администрации Орла Александр Муромский



Вести-Орёл
31 декабря 2019 года
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