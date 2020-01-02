Новогодняя ночь в Орле прошла без серьёзных происшествий Орловские полицейские выявили около 130 административных правонарушений, из них большая часть - нарушения правил дорожного движения.





Орловские полицейские обеспечили охрану общественного порядка и безопасность в новогоднюю ночь. Благодаря проделанной полицейскими работе происшествий и крупных нарушений общественного порядка допущено не было.

Также сотрудники полиции рекомендуют орловцам проявлять осторожность при общении с незнакомцами по телефону, под предлогом защиты денежных средств граждан от хищения, злоумышленники могут присвоить крупные суммы денег.



Подобный случай произошел с жителем города Мценска. Он обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные, представившись работниками кредитных организаций, выманили у него 95 тысяч рублей. Злоумышленники убедили амчанина в том, что для сохранности его сбережений необходимо снять с банковской карты деньги, а затем перевести их на другой счет, с которого, впоследствии, они поступят ему на карту.



Если Вам звонят и представляются работниками банка, а затем предлагают под предлогом сохранения сбережений от хищения снять или перевести денежные средства – не поддавайтесь на убеждения, это мошенники. Сразу прекратите разговор и не выполняйте никакие поступившие инструкции. Если у вас после этого возникли сомнения в сохранности денег – обратитесь в банк лично или по телефону горячей линии.







Орловское Информбюро

2 января 2020 года



