Орловские спасатели напоминают о безопасности у водоемов Профилактические рейды по акваториям Орловской области проводятся ежедневно.





Патрулируя водоемы, сотрудники Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Орловской области предупреждают любителей рыбной ловли о соблюдении правил безопасности, раздают памятки. Основной целью патрулирований является обеспечение безопасности граждан, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах.



Первые дни Нового года для орловских спасателей прошли без серьезных происшествий. Пожарные и спасательные подразделения в течение 31 декабря 2019 и 1 января 2020 выезжали 22 раза, из них 10 выездов на ликвидацию возгораний, 12 на различные происшествия и помощь населению.



Инспекторы обращают внимание автомобилистов на техническую исправность своих автомобилей. Утром 2 января в Орле на улице Авиационной произошло возгорание автомобиля «Форд». Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет.





Орловское Информбюро

2 января 2020 года



