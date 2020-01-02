Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Под знаком силы, защиты и мужества. В роддоме Орла год начали с трёх богатырей и исполнения желаний!



- На страже праздника все экстренные службы региона, но без пожаров не обошлось.



- Новогоднюю ночь в «Сказке на Девяти Дубах» провели сотни человек.



- С точного попадания валенка в цель стартовал спортивный 2020 год!



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Вести-Орёл

2 января 2020 года



