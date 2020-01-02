2020 год для Орла начался под знаком «Трех Богатырей» И не сказочных, а самых настоящих! Первыми детьми в наступившем году в городском роддоме стали мальчишки.





Утром 2 января в роддом приходит не Дед Мороз, но тоже с подарками. Традиция, которой более 15 лет, соблюдается до сих пор - представители городской администрации первыми знакомятся с новыми орловцами.



В новогоднюю ночь на свет появились мальчики. Для кого-то это первенец, но есть и мамы, которые стали многодетными. В списке льгот: материнский капитал за рождение второго ребенка и региональная «премия» - 132 тысячи - тем семьям, где родился третий малыш.



В новогодние дни принято вспоминать о приметах. Говорят, если год открывают мальчики - он будет счастливым и стабильным. И хочется в это верить.





Всеволод Трифонов

2 января 2020 года



