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В первые дни 2020 года оперативные и экстренные службы работают в усиленном режиме

«Праздничную» сводку собрал наш специальный корреспондент Иван Суверин.


Последние сутки уходящего года и первый день наступившего для сотрудников регионального главка МЧС выдались не слишком напряженными, хотя и без дела пожарным и спасателям сидеть не пришлось.

В службе спасения выделили и специфическую тенденцию этих праздников: многие орловцы не поладили с собственными замками.

Кроме того, спасатели в праздники выезжали и на места ДТП, впрочем, дорожная обстановка, сообщили в УМВД, серьезно не осложнилась. Полицейские также несли службу в усиленном режиме, однако большинство инцидентов, попавших в их поле зрения, к настоящему криминалу не относятся.

Режим повышенной готовности в подразделениях МВД и МЧС будет сохраняться вплоть до окончания новогодних каникул.


Иван Суверин
2 января 2020 года
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