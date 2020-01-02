В первые дни 2020 года оперативные и экстренные службы работают в усиленном режиме «Праздничную» сводку собрал наш специальный корреспондент Иван Суверин.





Последние сутки уходящего года и первый день наступившего для сотрудников регионального главка МЧС выдались не слишком напряженными, хотя и без дела пожарным и спасателям сидеть не пришлось.



В службе спасения выделили и специфическую тенденцию этих праздников: многие орловцы не поладили с собственными замками.



Кроме того, спасатели в праздники выезжали и на места ДТП, впрочем, дорожная обстановка, сообщили в УМВД, серьезно не осложнилась. Полицейские также несли службу в усиленном режиме, однако большинство инцидентов, попавших в их поле зрения, к настоящему криминалу не относятся.



Режим повышенной готовности в подразделениях МВД и МЧС будет сохраняться вплоть до окончания новогодних каникул.





Иван Суверин

2 января 2020 года



