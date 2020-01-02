В новогоднюю ночь в центре Орла яблоку было негде упасть Весело, ярко, шумно, с песнями, танцами и фейерверком встретили наступивший год сотни человек.





Всё было по законам сказки. Злые силы, которые мешали приходу Деда Мороза со Снегурочкой. Песни, которые вместе с артистами напевали зрители, волшебное - «Елочка, зажгись!» и праздничный фейерверк. В волшебство Новогодней ночи поверили не только дети.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я очень рад, что мы сегодня с вами вместе. На нашей прекрасной площади, которую мы вместе постарались украсить и сделать ее красивой, радостной, праздничной. Ведь новый год - это все-таки сказка. Я хочу искренне вас поздравить с новым годом, пожелать исполнения всех ваших желаний. Чтобы в ваших домах было добро, счастье и мир. С новым годом, дорогие друзья! Счастья тебе, Орел!».





Орловское Информбюро

2 января 2020 года



