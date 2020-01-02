Сегодня в Орле стартовал спортивный год Пока - для самых маленьких.





Большинство упражнений на ловкость и смекалку носили шуточный характер. Тех, кто проходил испытания удачно, ожидали подарки от организаторов. Всем желающим удалось поучаствовать в неолимпийском, но исконно-русском соревновании - метании валенка.





Орловское Информбюро

2 января 2020 года



