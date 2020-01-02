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Врачи призывают орловцев внимательнее относиться к детским подаркам

Они содержат много мелких деталей, которые малыши пытаются попробовать «на вкус». Что чаще всего достают врачи из желудков юных исследователей?


Доктора бьют тревогу – пациентов с инородными телами в пищеводе и дыхательных путях стало намного больше. Самый опасный возраст – около трех лет. По словам хирургов особенно неприятно иметь дело с неодимовыми магнитами – шариками, которые дети съедают по нескольку штук. И уже в организме магниты снова стремятся соединиться.
Иван Журило, заместитель главного врача по хирургической работе и высокотехнологичной медицинской помощи НКМЦ им. З.И. Круглой: «Они несут угрозу нарушения целостности сразу нескольких отделов кишечника. Перфорации или дырочки могут образоваться сразу в нескольких отделах кишки. Это сверхопасные инородные тела, которые в каждом конкретном случае требуют от нас невероятных усилий для разрешения каждого конкретного случая».

Батарейки дети заглатывают, как правило, плоские. Они опасны не только электрохимическим ожогом, но и тем, что аккумуляторы присасываются к слизистой пищевода или желудка, что чревато эрозиями и язвами. Если родители не заметили пропажу запчастей игрушки, то важно не пропустить симптомы неприятной ситуации. Чтобы неприятность не принесла серьезного ущерба здоровью малыша – за помощью к врачу нужно обратиться как можно раньше.


Елена Литинская
2 января 2020 года
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