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Желания, загаданные в новогодние праздники, всегда исполняются!

Это в очередной раз доказали волонтеры одного из орловских благотворительных фондов. Они исполнили заветные мечты орловских ребят из многодетных семей.


В доме, где царит детство – городском Дворце Пионеров - всегда многолюдно. А во время волшебного праздника и подавно. Мастер-классы по изготовлению игрушек, сувениров, логические задания от «Кванториума». Дом пионеров в праздники посетит более восьми тысяч человек. Все они станут еще и участниками новогоднего представления.

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров им. Ю.А.Гагарина: «В этом году мы показываем новогоднюю интермедию о новогодней елке «Сказочный патруль и ледяное королевство» и спектакль о доброте, сопереживании, которая называется «Сказка старого фонаря».

В спектаклях заняты все воспитанники театральной студии. Их ждет напряженный график - по два выхода на сцену в день, вплоть до 6 января.

Екатерина Семёник, режиссер спектакля «Сказка старого фонаря»: «В спектакле занято более 25 ребят. Начали мы подготовку с сентября. Начался пошив костюмов декораций, музыкальное, световое оформление спектакля».

На этой сцене и дворник на самом деле волшебный гном, влюбленный в фею. А главная героиня - Льдинка. Она из злой ворчуньи в конце концов становится самым обычным ребенком, который верит в чудо. Поверили в него и сорок ребят из многодетных семей. Они еще перед новым годом рассказали о своих желаниях. Мечты юных орловцев исполнили волонтеры благотворительного фонда «Созидание».

Валерия Клычкова, волонтер благотворительного фонда «Созидание»: «Желания были простые: спортивная форма, какой-то инвентарь. У нас много художников, спортсменов. и просто детей, которые мечтаю даже о куклах»

В новогодние праздники добрые сердцем доказали, если искренне верить и мечтать, то это непременно исполнится.


Анна Вайсергисер
2 января 2020 года
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