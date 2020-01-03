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Орловцам предлагают сделать новогодний подарок для себя и близких своими руками

А заодно и задобрить символ 2020 года. О том, как проявить свой креатив – в нашем материале.


Как уверяет руководитель кружка «Юный художник» Ирина Волкова, из бутылочных пробок можно сделать много чего интересного. Главное - приложить фантазию.

Ирина Волкова, руководитель творческого объединения «Юный художник»: «Когда твой мозг открыт для идей - они туда прямо сами падают. Их только нужно успевать обрабатывать и реализовывать. Это как раз самое сложное».

Рабочий материал - не проблема. Большинство поделок делается из того, что чаще всего отправляется на свалку: пробки, обрезки бумаги, ткани и шерсти. Так что в новогодние каникулы вы сможете и природе помочь, и время творчеством занять. Благо времени для рукоделия достаточно.


Татьяна Тимохина
3 января 2020 года
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