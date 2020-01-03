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В Орловской области появится промышленный парк

Его строительство запланировано на 2022 год. А наступивший 2020-й выделен на подготовку необходимой документации.


На реализацию проекта Орловская область получит от Минэкономразвития 240 миллионов рублей. В рамках реализации нацпроекта «Малый и средний бизнес и  поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году был создан центр «Мой бизнес». Там оказывается помощь в продвижении продукции, в подготовке документов по принципу «одного окна». Всего планируется предоставить более 2500 различных услуг.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы подписали соглашение о создании кластера по легкой промышленности, максимальная консолидация по видам деятельности представителей бизнеса для выработки мер поддержки как регионального, так и федерального уровня. и, безусловно, снятия барьеров. В этом году мы смогли существенно скорректировать свои позиции и взаимоотношения с бизнесом в части контрольно-надзорной деятельности».



Надежда Невматулина
3 января 2020 года
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