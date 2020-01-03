В Орле продолжают разыгрывать «Сказку на Девяти дубах» В полдень на Аллее Славы начнется праздничная программа, которую назвали «Город Сказок».





В 14:00 всем желающим покажут как сварить «Кашу из топора». Пройдет презентация дубинбургера и дубовухи. Еще через час орловские дубинники начнут мериться силой.



В 17:00 над центральной площадью зазвучат мелодии 80-х годов прошлого века.





Орловское Информбюро

3 января 2020 года



