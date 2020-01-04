В орловских кинотеатрах началось «Вторжение» Очереди у билетных касс, заполненные залы - в первые дни нового года на большие экраны вышел фильм Федора Бондарчука «Вторжение».





Это продолжение истории о приземлившемся в Москве НЛО. Но фильм - не о пришельцах, а о нас - о земной любви и милосердии, о выборе и решениях, о людях, которые пытаются спасти свой мир.





В российском прокате на первые числа января картина уверенно держится на втором месте. Первое - занимает фильм «Холоп», кстати, тоже созданный при поддержке телеканала «Россия».





Всеволод Трифонов

3 января 2020 года



