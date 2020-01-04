Орловцы попробовали дубинбургер и дубовуху В областном центре проходит гастрофестиваль.





Необычные новогодние блюда орловцам презентовал Соловей Разбойник и его банда. Все желающие могли отведать дубинбургер и дубовуху. Правда, для этого для начала нужно было принять участие в конкурсе на лучший слоган для этих кулинарных блюд. Ну, а первым дегустаторам было предложено съесть дубинбургер целиком на время. Развлеклись орловцы и на мастер-классе по приготовлению каши из топора.



Дегустация блюд от Соловья Разбойника состоялась в рамках новогодней программы «Сказки на Девяти Дубах», которая будет продолжаться на протяжении всех новогодних каникул вплоть до 12 января.





Артемий Лукьянчиков

3 января 2020 года



