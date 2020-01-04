Конфеты с дурманом не пройдут Против конфет со вкусом табака выступили совместно сотрудники орловской полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора. 184 единицы некурительной никотиносодержащей смеси было снято с реализации. Проведено 180 проверок, возбуждено 18 административных дел.





Материалы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц подготовлены и сразу после окончания праздников будут направлены в суд. Кроме того, проведены исследования четырех видов некурительной никотиносодержащей продукции. Найдены несоответствия в части маркировки. Сейчас организован ежедневный мониторинг рынка, уже обследовано 700 точек торговли.





Татьяна Напольских

4 января 2020 года



