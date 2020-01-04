Обморожение может наступить даже при небольшом морозе «Поспособствовать» этому может ветер. К счастью, сейчас в орловских больницах пациентов с обморожениями нет.





Санитарные врачи напоминают, как себя вести и сколько времени можно находиться на улице в холодную погоду. Памятку разметили на официальном сайте ведомства.



Среди советов - не носить тесную или влажную одежду и обувь. И не стоять долго на одном месте. И обязательно согревать голову и шею - от них идет максимальная теплопотеря. Врачи также рекомендуют не курить на морозе. Быстрее замерзает больной человек и голодный. Заиграться и не обратить внимания на первые признаки переохлаждения могут дети. Сейчас в орловских больницах нет таких пациентов. Но и погода проявляет «теплое отношение» к орловцам.





Татьяна Напольских

4 января 2020 года



