Номер 112 не всегда используется по назначению За минувший год в Орловской области на телефон спасения поступило 20 ложных вызовов.





Выезжать по звонкам-шуткам приходилось пожарным и спасателям Глазуновского, Ливенского, Хотынецкого, Мценского, Орловского районов, городов Мценска и Орла. Причем, больше всего «шутников» именно в областном центре, там принято 8 ложных вызовов. По каждому из них проводятся расследования. В двух случаях «шутники» уже получили наказание. И это - не только штраф. К примеру, за ложное сообщение о теракте предусмотрена уголовная ответственность.





Татьяна Напольских

4 января 2020 года



