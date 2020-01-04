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Во время каникул орловские школьники не забывают о своих подопечных

Биокомплекс орловского лицея № 18 открыт даже в праздники.


Хотя сейчас каникулы, члены кружка «Зёрна добра» периодически приходят в школьный биокомплекс. Птичкам, рептилиям, земноводным и млекопитающим кушать хочется всегда. Прежде всего спешат к грызунам - во-первых, они не вероятно прожорливы, а во-вторых, все-таки наступил Год крысы, и умаслить серых и длиннохвостых не лишне. Глядишь - и тебе удача в новом году и улыбнется.

То, что мыши любят сыр это миф, и еда с новогоднего стола для них не подойдет. Больше всего эти грузы обожают зерна, а еще могут полакомиться булочкой с маком и хлебом с подсолнечным маслом.

Мыши-песчанки - животные коллективные, запасливые и общительные. Людей не боятся, но могут и зубы показать, причем, весьма острые. А еще грызуны очень внимательные и заботливые родители, причем за малышами ухаживают не только родные мамы и папы, но и все взрослое население семейства. А за обитателями биокомплекса ухаживают ученики 18-го лицея уже 32 года.

Сегодня в биокомплексе живет порядка 70 животных. Это, конечно, гораздо меньше, чем в былые времена, но здесь стараются всеми силами поддерживать уже имеющиеся популяции. И периодически появляется новое потомство. Например, у морских свинок почти всегда есть малыши. Совсем недавно потомство появилось и у других грызунов. В клетке шиншилл на двух обитателей стало больше. Посетители биокомплекса верят, что в Год крысы такое пополнение - хороший знак.


Татьяна Тимохина
4 января 2020 года
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