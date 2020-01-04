суббота 4.01.2020 03:01:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В отношении 25-летнего орловца, причастного к краже сотового телефона и денег, возбуждено уголовное дело

Телефон и деньги были забыты покупательницей в магазине.


Полицейские узнали, что девушка зашла в магазин за покупками и на обратном пути остановилась у терминала с игрушками. Чтобы ей было удобнее играть, она положила телефон с деньгами на устройство. Девушка смогла достать понравившийся сувенир, а о телефоне она забыла и ушла без него.

Через некоторое время орловчанка вернулась в магазин, однако своего имущества уже не обнаружила. На видеозаписи, снятой камерой видеонаблюдения, установленной в магазине, был запечатлен молодой человек, который забрал мобильное устройство. Девушке и ее друзьям удалось узнать, кто он и где проживает. Однако парень отказался отдавать имущество, сказав, что его у него нет. После этого родственница орловчанки обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб она оценила в сумму более 10 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска опросили подозреваемого. Молодой человек признал свою причастность к произошедшему и рассказал, что чужой телефон он подарил родственнику. Полицейские изъяли имущество.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
3 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.