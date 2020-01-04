В отношении 25-летнего орловца, причастного к краже сотового телефона и денег, возбуждено уголовное дело Телефон и деньги были забыты покупательницей в магазине.





Полицейские узнали, что девушка зашла в магазин за покупками и на обратном пути остановилась у терминала с игрушками. Чтобы ей было удобнее играть, она положила телефон с деньгами на устройство. Девушка смогла достать понравившийся сувенир, а о телефоне она забыла и ушла без него.



Через некоторое время орловчанка вернулась в магазин, однако своего имущества уже не обнаружила. На видеозаписи, снятой камерой видеонаблюдения, установленной в магазине, был запечатлен молодой человек, который забрал мобильное устройство. Девушке и ее друзьям удалось узнать, кто он и где проживает. Однако парень отказался отдавать имущество, сказав, что его у него нет. После этого родственница орловчанки обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб она оценила в сумму более 10 тысяч рублей.



Сотрудники отдела уголовного розыска опросили подозреваемого. Молодой человек признал свою причастность к произошедшему и рассказал, что чужой телефон он подарил родственнику. Полицейские изъяли имущество.



В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

3 января 2020 года



