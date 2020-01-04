Опасный градус Что делать, чтобы праздничная рюмка до больницы не довела? Эксперты рассказали, как на глаз отличить поддельный алкоголь.





Масштабы, в которых работают черные бутлегеры, большинству обывателей неизвестны, как неизвестны и условия производства алкоголя, который под громкими брэндами и солидными ценниками появляется потом на прилавках.



Как говорят полицейские, пробовать на вкус сомнительное пойло, чтобы распознать подделку, вовсе не обязательно. Наклеенные вкривь и вкось этикетки и акцизные марки - верный признак того, что в бутылке бормотуха.



Сама акцизная марка также заслуживает пристального внимания.



Михаил Кожухов, начальник отдела традиционных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Орловской области: «Если вы видите голограммы непропечатки, наличие различных повреждений, отсутствие мелких деталей и цветопеременного слоя, это должно вызывать сомнение в подлинности. И в целом данный товар будет нелегальным».

Алкоголь с фальшивыми акцизными марками, по словам полицейских, встречается все реже. Подделка продукции Госзнака карается довольно жестко, а потому черные бутлегеры перешли к производству наклеек, лишь отчасти имитирующих акцизки.



Михаил Кожухов, начальник отдела традиционных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Орловской области: «Имитацию можно назвать акционной маркой или еще как-то, но не федеральной специальной маркой. Она просто имеет общее художественное совпадение с оригиналом, но текст, который на ней расположен, абсолютно не соответствует образцу».

Если разглядывать акцизки не досуг или не позволяет зрение, то каждому вполне доступно сравнить уровень жидкости в нескольких бутылках одной марки. Он будет заметно разниться, если алкоголь паленый. В заводских условиях допустимая погрешность при розливе 3 миллилитра.



Михаил Кожухов, начальник отдела традиционных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Орловской области: «Три миллилитра визуально нельзя определить - если сравнивать легальный алкоголь, то будет казаться, что жидкость находится на одном уровне. Если это поддельный алкоголь, но будет видно, что жидкость налита на глаз».

Пробки, которыми закупорен алкоголь, также могут много рассказать о производителе.



Михаил Кожухов, начальник отдела традиционных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Орловской области: «Если на завинчивающейся пробке алкоголя есть повреждения, торцевая поверхность имеет вмятины, то, скорее всего, такой алкоголь был сделан кустарным способом».

Вращающийся полимерный колпачок, прикрывающий, как правило, пробку дорогого коньяка, - также признак контрафакта. В том случае, если потребитель не распознал при покупке и первой дегустации признаки подделки, то симптомы отравления он уж точно ни с чем не спутает.



Елена Шалыгина, врач-гастроэнтеролог поликлиники № 2 г. Орла: «Боли в желудке, боли вообще в животе, тошнота, рвота, которая может не приносить облегчения».

Последствия могут варьироваться в зависимости от количества и химического состава выпитой бормотухи.



Елена Шалыгина, врач-гастроэнтеролог поликлиники № 2 г. Орла: «Токсическое воздействие на поджелудочную железу вызывает панкреатиты - острые, хронические, и даже некроз поджелудочной железы, имеет место и воздействие на печень. Чаще всего такие последствия вызывает употребление метилового спирта. Метиловый спирт токсически воздействует и на органы зрения, вплоть до потери зрения».

Конечно, при таком исходе бутлегеров призовут к ответу, но раньше них за собственную неосмотрительность своим здоровьем, а то и вовсе жизнью расплатится неосторожный потребитель.





Иван Суверин

3 января 2020 года



