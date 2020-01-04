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Осторожно! Мошенники!

В первые дни нового года двое амчан похитили у знакомого более 13 тысяч рублей. Деньги они сняли с банковской карты потерпевшего, которой завладели обманным путем. Праздники - время, когда большинство людей настроены на позитивный лад и не ждут подвоха. Именно этим обстоятельством и пользуются мошенники, и особенно в период новогодних каникул. Как не попасться на их удочку?


Наибольший общественный резонанс, как правило, имеют преступления, относимые к категории так называемого социального мошенничества, когда жертвой аферистов становятся пенсионеры. Мошенники приходят под видом сотрудников горгаза, соцслужб, предлагают и обмен денег.
 
Оперативники отмечают: аферисты - неплохие психологи и ловко играют на страхах и страстях людей, а также щедры на всевозможные посулы. Обмен старых денег на новые - один из любимых приемов социальных мошенников, ведь он дает возможность обнаружить местонахождение наличности. После таких визитеров в домах пенсионеров не остаются ни правильных, ни «неправильных» денег. Искать социальных мошенников непросто - потерпевшие подчас не могут дать сыщикам необходимых данных: люди не всегда могут описать внешность визитеров.
 
По словам оперативников, в группе наибольшего риска те из пенсионеров, что обижены вниманием своих детей и внуков, а потому совет полицейских один - больше общаться со своими родными. 
 
Впрочем, технологии давно позволяют аферистам похищать деньги, не приближаясь к жертве. Такие преступления и преобладают в криминальных сводках.
 
Роман Сезонов, начальник отдела УУР УМВД России по Орловской области: «Человек представляется сотрудником какого-либо банка, сообщает, что карта заблокирована или идут транзакции, просит сообщить пин-код или код CRV, после чего снимает деньги с карты он-лайн».
 
Растерянность жертвы - самое главное оружие мошенников. Если человек успевает задуматься над несколькими логичными вопросами, у аферистов нет шансов.
 
Роман Сезонов, начальник отдела УУР УМВД России по Орловской области: «Прежде чем сообщать пин-код, стоит подумать, могут ли звонить сотрудники банка, например, после шести часов вечера, могут ли совершаться транзакции во время звонка. Банки предупреждают, что никому нельзя сообщать пин-коды и пароли».
 
Впрочем, говорят в угрозыске, стать жертвой мошенничества могут вполне разумные и продвинутые люди. В этом случае раскрытие преступления и возмещение ущерба находится в прямой зависимости от быстроты обращения в полицию и полноты сообщенной потерпевшим информации. 



Иван Суверин
4 января 2020 года
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