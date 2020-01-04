Трудовые книжки перешли в режим онлайн

Трудовые книжки приобрели электронный вид. Теперь работодатели сведения о трудовой деятельности и стаже сотрудников передают в Пенсионный в онлайн-режиме. При этом у работника будет выбор - получить электронную трудовую книжку или оставить привычный бумажный документ. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление.





Надежда Невматулина

4 января 2020 года



