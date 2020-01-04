В Орле «Сказки на Девяти Дубах» набирают обороты

Главной героиней сегодня стала орловская гармонь. Она звучала на все лады в руках настоящих мастеров на празднике народной музыки.

Песни под баян и гармонь разливались на площадке перед многофункциональным центром. Гости праздника доказали, что никакие модные веяния в музыке не заменят истинно народной, идущей из глубины веков песенной культуры. И, конечно, праздник народной музыки не мог обойтись без частушек, хороводов, новогодних загадок и викторин.