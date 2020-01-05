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В Орловской области план по благоустройству дворовых и общественных территорий 2019 года - перевыполнен

Необходимо было привести в порядок 150 дворов и 29 парков и скверов. А по итогам года вторую жизнь получили 176 дворов и 33 общественные территории.


К 2024 году количество благоустроенных пространств должно стать еще больше. План - 450 дворов и 100 общественных территорий. Помимо этого в 2019-м Орловщина активно включилась в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 1 миллиард 172 миллиона рублей - столько выделяется, в том числе, и из федерального бюджета на приведение орловских дорог в нормативное состояние. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году построено и отремонтировано 94 километра дорог. На следующий год показатель мы снижать не будем. В целом, до 2024 года у нас стоит показатель - доведение в нормативное состояние 82,5% дорог орловской агломерации».



Надежда Невматулина
5 января 2020 года
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