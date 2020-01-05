В Орловской области план по благоустройству дворовых и общественных территорий 2019 года - перевыполнен

Необходимо было привести в порядок 150 дворов и 29 парков и скверов. А по итогам года вторую жизнь получили 176 дворов и 33 общественные территории.

К 2024 году количество благоустроенных пространств должно стать еще больше. План - 450 дворов и 100 общественных территорий. Помимо этого в 2019-м Орловщина активно включилась в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 1 миллиард 172 миллиона рублей - столько выделяется, в том числе, и из федерального бюджета на приведение орловских дорог в нормативное состояние.