В Орле продолжаются новогодние гуляния В эти минуты на площади Ленина развернулась новогодняя интермедия. Дед Мороз и Снегурочка приглашают присоединиться. Праздничные гуляния продолжатся сегодня до вечера. Причем программа продумана так, что уходить из центра города точно не захочется.





В 15 часов на площадке перед МФЦ орловцев и гостей города ждет «Зимняя сказка» - это спектакль и интермедия одновременно. Часом позже на аллее Славы стартует спортивная программа «Зимние забавы».



В 16 часов на главной площади Орла начнется гастрофестиваль. Мастер-класс назвали «Кухня будущего».



В 17 часов вечера там же, на площади Ленина, стартует концертная программа.



А в 18:00 - на улице Ленина праздничное настроение будут создавать орловские музыканты.





Надежда Невматулина

5 января 2020 года



