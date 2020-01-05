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Когда папа вместо мамы

В Дании при рождении ребенка каждому отцу дают две недели отпуска с сохранением зарплаты. В Испании папа на таких же условиях может провести с новорожденным 10 недель. А в Португалии если отец предпочтет работу только что родившемуся малышу, ему грозит штраф. В России же папы в декрете - явление редкое, но по сравнению с предыдущими годами набирает обороты. На Орловщине число мужчин, которые взяли на себя обязанность по уходу за ребенком, приблизилось к сотне. Что нужно знать, отправляя супруга в декрет?


Трехмесячная Эмма на руках папы сразу успокаивается, а он точно знает, почему она капризничает. Павел Алёшин находится с малышкой 24 часа в сутки. Гуляет, читает сказки, с легкостью купает, кормит из бутылочки. 
 
Павел Алёшин, многодетный отец: «Это всегда попадало в мою концепцию родительства, то есть, что у детей не только должна быть мама и папа, которого они видят в выходные дни и вечером после работы. Папа тоже должен полноценно участвует в их жизни».
 
Эту концепцию удалось воплотить в реальность только с третьим ребенком. Решение, что папа уйдет в декретный отпуск, было принято на семейном совете. Все обговорили и четко распределили обязанности - днем мама работает, вечером занимается детьми.
 
Павел Алёшин, многодетный отец: «На работе я сказал, что хочу взять отпуск по уходу за ребенком, и к этому отнеслись вполне благосклонно. У нас на работе и до меня мужчины брали отпуск по уходу за ребенком, поэтому для нашей бухгалтерии это не было чем-то новым».
 
На Орловщине получают пособия по уходу за ребенком до полутора лет 4 тысячи 200 человек. Из них - 72 представителя сильного пола. Самому молодому папе, который нянчится с малышом, 24 года, а самому старшему – 54. 
 
Согласно закону, не только папы и мамы могут уйти в декретный отпуск. Такое право дается и бабушкам и дедушкам, но только со дня рождения малыша. В каждом случае немного отличается лишь пакет документов для его оформления. 
 
Оксана Перемитина, начальник отдела назначения страховых выплат застрахованным гражданам Фонда социального страхования г. Орла: «Пишут заявление по месту своей работы своему работодателю о предоставлении такого отпуска, предоставляет следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы мамы о том, что она не воспользовалась этим отпуском и не получает пособие по месту своей работы либо справку из соцзащиты, если мама не работающая, также о том, что она не обращалась за таким пособием».
 
А вот что будет делать семья Алёшиных с больничными, когда Эмма пойдет в сад, пока не определились. Надеются, что смогут этого избежать, а если нет, то точно найдут компромисс. В многодетной семье - это главное.



Анна Вайсергисер
5 января 2020 года
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