В 2020 году будут чествовать Бунина и Фета

В России отметят 150-летие писателя, поэта и переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина и 200-летие поэта-лирика Афанасия Фета. Торжественные мероприятия пройдут и в Орле.

В нашем городе писателей-орловцев начали чествовать в канун Рождества на традиционном заседании клуба любителей поэзии, в который входят читатели библиотеки имени Фета. Поговорили о детстве писателей-орловцев и их раннем творчестве.

Отметим, что согласно указам Президента, ключевые события, посвященные празднованию дней рождения и Бунина, и Фета, пройдут не только в Орле, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других регионах нашей страны.

В орловской библиотеке имени Фета следующая встреча состоится уже через месяц. На встречу будут приглашены студенты Института культуры и близлежащих школ - школы № 36 и лицея № 21.