В общежитии Орловского музыкального колледжа выбирали лучшую комнату и кухню

Что нужно было сделать, чтобы получить это звание, расскажет Всеволод Трифонов.

В большом общежитии музучилища всегда громко звучит музыка. Даже по ночам из разных комнат доносится пение. И виной всему не плохие соседи, а талантливые студенты. И новый год они встречают по особенному - участвуют в конкурсе на лучшую комнату и кухню. Этот конкурс проводится федерацией профсоюзов, профсоюзом работников культуры и первичной профсоюзной организацией музыкального колледжа.

Это конкурс не просто на лучшую кухню или комнату - студенты должны сделать мини-представление. Жюри выбирает лучших и учитывает все достижения жильцов за прошедший год. Победители получают достойные призы, а самое главное - звание лучшего и образцового.

Это уже традиция общежития музколледжа - еще в 2013 году организовали подобный конкурс на 23 февраля, и сразу стало понятно: творческий человек - творческий и в быту.

Капитолина Писарева, воспитатель общежития Орловского музыкального колледжа: «Где-то фано звучит, где-то барабанщики что-то играют, все понимающие и нет каких-то конфликтов на этой почве вроде того, что я спать хочу, а там фано».

Да и вообще вся эта история показывает, что здесь ребята живут огромной семьей, и каждый день превращают в праздник.