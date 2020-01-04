Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- За несколько дней 2020 года уже двое орловцев стали фигурантами уголовного дела. Как уберечь себя от мошенников, которые особенно активны в праздники? Советы от правоохранителей.





- МЧС среди первых, к кому в экстренных случаях обращаются за помощью. К сожалению, не всегда номер 112 используется по назначению. За минувший год на него поступило 20 ложных вызовов.





- Неработающие пенсионеры уже с 1 января станут получать на 6,6% больше. А с 1 апреля государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии, вырастут на 7 процентов.





- В новое десятилетие - под гармонь. Чтобы не замерзнуть, сегодня на улице Ленина плясали и пели частушки. Наша съемочная группа присоединилась к гуляниям.