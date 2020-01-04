В 2020 году налоговики будут общаться с орловцами с помощью СМС-сообщений С 1 апреля налоговые органы получат возможность информировать о задолженностях и штрафах в формате текста.





Это не будет спамом. Закон регулирует частоту подобных рассылок - один раз в квартал. СМС или письма на электронную почту будут приходить только с письменного согласия получателя.





Надежда Невматулина

4 января 2020 года



