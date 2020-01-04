С 1 января неработающие пенсионеры станут получать на 6,6% больше Государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии, с 1 апреля вырастут на 7%.





Индексация затронет около 31 миллиона неработающих пенсионеров России.





Надежда Невматулина

4 января 2020 года



