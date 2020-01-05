На спортплощадке в Хотынце погиб 12-летний ребёнок Следственными органами Орловской области возбуждено уголовное дело.





Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Орловской области, 4 января в посёлке Хотынец на спортивной площадке 12-летний школьник, катаясь на качелях, упал и получил смертельную травму головы, от которой скончался на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Напомним, спортивная площадка в поселке Хотынец для детей с ограниченными возможностями здоровья была открыта в конце декабря минувшего года.





Орловское Информбюро

5 января 2020 года



